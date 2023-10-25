"Бавария" выиграла три из трех матчей и уверенно лидирует в группе A.

Во вторник, 24 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Галатасарай" принимал "Баварию".

Игра проходила на стадионе "RAMS Park" в Стамбуле и завершилась победой мюнхенского клуба.

Гости повели в счете в дебюте встречи - на 8-й минуте Кингсли Коман забил после передачи Лероя Сане. На 30-й минуте "Галатасараю" удалось счет сравнять - пенальти реализовал Мауро Икарди. Однако зацепиться за очки турецкому клубу не удалось. Голы Харри Кейна и Джамала Мусиалы во втором тайме принесли победу немецкому клубу.

Видео дня

"Галатасарай" - "Бавария" - 1:3

Голы: Икарди 30 (пен.) - Коман 8, Кейн 73, Мусиала 79

"Галатасарай": Муслера, Боэ, Санчес, Бардакджи, Караташ (Анхелиньо 75), Айхан (Ндомбеле 80), Торрейра, Тете (Мертенс 56), Актюркоглу (Йылмаз 74), Заха (Зиеш 75), Икарди

"Бавария": Ульрайх, Дэвис, Ким, де Лигт, Мазрауи (Сарр 78), Лаймер, Киммих, Сане, Мусиала, Коман (Тель 83), Кейн (Чупо-Мотинг 83)

Предупреждения: Тете 53, Айхан 62 - Сане 14, Лаймер 32, Дэвис 90+5

Обзор матча:

В другом матче этой группы "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Копенгагена". Победу "красным дьяволам" принес гол Харри Магуайра.

"Бавария" выиграла три из трех матчей и уверенно возглавляет группу A, набрав 9 очков. На второй позиуии с 4 баллами идет "Галатасарай". "Манчестер Юнайтед" набрал 3 очка и занимает третью позицию. Замыкает четверку "Копенгаген", заработавший 1 балл.

Вас также могут заинтересовать новости: