Программу спасения футбольной инфраструктуры Харькова Александр Ярославский начал с детской футбольной академии «Металлиста»: в этот первый этап работ бизнесмен вложит 53 млн. грн. своих денег. В пресс-службе клуба сообщили, что в течение недели начнутся работы по восстановлению игровых полей, которые за годы хищнической эксплуатации пришли в практически полную негодность.

Целью первого этапа реконструкции детской футбольной академии является не просто восстановление функционала полей, а фактически их новое строительство по самым передовым технологиям. Будет заменено травяное покрытие – с использованием современных материалов, инженерных и агротехнических решений. Кроме того, здесь установят новую систему освещения и камер наблюдения, прочее вспомогательное оборудование.

29 мая, официально объявив о возрождении ФК «Металлист», Александр Ярославский пообещал не только вернуть в Харьков еврокубки, но также финансово помочь городу в восстановлении футбольной инфраструктуры. Сейчас идет процесс передачи имущества от областной власти к городской, завтра состоится голосование депутатов облсовета по этому вопросу.

В «Металлисте» подчеркивают, что развитие детского спорта и подготовка кадрового резерва всегда была в числе приоритетов ФК «Металлист» времен президентства Александра Ярославского (2005-2012 г.). Сегодня в составе клуба «Металл», который со следующего года продолжит выступать в национальном чемпионате уже как «Металлист» со всей легендарной клубной атрибутикой, играет 7 выпускников детской футбольной академии.

Следующим этапом восстановления детской футбольной академии станут работы по реконструкции основного здания, которые будут еще более капиталоемкими. «На всех объектах обваливаются стены, разрушены полы, потолки, кровля. Много чего еще… Людей, которые там хозяйничали, профессионалами никак не назовешь. И сегодня однозначно потребуются большие капиталовложения, чтобы все это привести в порядок», — рассказывал после посещения объектов «Металлиста» Сергей Евель, который строил спортивные объекты клуба к Евро-2012.

Как известно, в программу подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский вложил $300 млн. дол. В числе критериальных для УЕФА объектов была и детская академия «Металлистов», где в период проведения матчей турнира размещался волонтерский центр.

Евгений Красников, основатель ФК «Металл» и спортивный директор ФК «Металлист» времен Ярославского в свое время говорил, что ее главная цель — взрастить собственные таланты, которые на 70-80% сформируют кадровую основу игроков клуба. Недавно он рассказал, что деградация клуба и его инфраструктуры за последние годы привели к потере целого поколения молодых перспективных игроков: «С уходом Ярославского очень многие игроки ушли, которые сегодня должны играть здесь. И Миша Мудрик, и Жора Судаков, который сейчас в сборной Украины, Лунин, который в «Реале». Перечислять и перечислять. Их всех забрали бесплатно, они уехали. А это все воспитанники академии, которую Ярославский создал еще в 2005 году».

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Автор: Иван Бойко