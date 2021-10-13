Игроки остались недовольны качеством газона.

Ведущий полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины в рамках отбора к ЧМ-2022.

Слова 32-летнего хавбека приводят телеканалы "Футбол 1,2,3".

"Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Надо что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте? Поле все в "кочках". Нужно что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня", - возмущенно рассказал Тарас.

"Мы еще вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в "кочкарях", попросили его укатать. Это тоже играет значительную роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает - невозможно", - добавил Степаненко.

Защитник Илья Забарный выразил солидарное мнение и поддержал возмущение коллеги:

"Считаю, это поле непригодно для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, надо это менять. Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием - "Олимпийский". Это ненормально", - отметил Забарный.

Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча

Матч во Львове завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.

Андрей Ярмоленко забил 44-й гол в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко осталось 4 гола.

В параллельном матче группы 12 октября Финляндия в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свой заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 16 ноября - против Боснии и Герцеговины в гостях.

Автор: Артем Будрин