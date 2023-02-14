Конфликт начался из-за бытовой ситуации.

В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами украинского "Миная" и российского "Шинника".

Журналисты Михаил Спиваковский и Роман Бебех сообщают, что конфликт начался из-за бытовой ситуации.

"Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы. Русский был выпивший и откровенно хамил.

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Россиянин не стал извиняться и его просто прибил футболист "Миная".

Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям "Миная". И этот разговор опять же привел к драке. Победа "Миная"!

Драка происходила под музыку "Допоможе ЗСУ!".

Победа за Украиной! "Минай" в эти минуты уехал на тренировку. Многие представители "Шинника" в медпункте", - сообщил Роман Бебех в своем Телеграме.

Роман Бебех также сообщил, что российский клуб уже выселяется из гостиницы.

По информации российских СМИ, в результате драки пострадали четыре футболиста "Шинника", у двоих из них подозрения на перелом ребра и пальца.

Отмечается, что во время поселения "Минай" поставил организаторам условие, чтобы в гостинице не было ни одной российской команды. Однако после землетрясения в Турции возникли проблемы с гостиницами, потому "Шинник" заселили именно туда, куда приехал базироваться украинский клуб.

После этой драки в гостинице на постоянной основе дежурят дополнительные наряды охраны и несколько сотрудников полиции.

Напомним, "Минай" завершил осеннюю часть сезона на 13-м месте, набрав 14 очков. В первом матче после паузы закарпатский клуб 28 февраля сыграет с "Шахтером" перенесенный матч 9-го тура УПЛ.

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