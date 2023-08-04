Вячеславу Караваеву почти испортили отпуск, но на помощь пришел товарищ из Чехии.

Защитник питерского "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев во время своего летнего отпуска хотел улететь в Чехию, но на борт самолета его не пустили из-за российского паспорта.

По словам Караваева, ему пришлось менять планы и лететь на Вену, а оттуда его на авто в Чехию довез товарищ, который специально приехал из Праги за ним.

"Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с российскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет в Вену – в Австрию уже пустили без проблем. Чтобы нас забрать, из Чехии специально приехал Мартин Йиранек (экс-игрок московского "Спартака" и сборной Чехии – УНИАН). В результате мы еще три часа добирались до Праги машиной", – рассказал Караваев в интервью Sport24.

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Добавим, что Караваев провел 24 матча за национальную сборную России, а также защищал цвета московского ЦСКА. Он также играл за чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".

Напомним, ранее чешская полиция не позволила российской теннисистке Евгении Родиной въехать в страну на турнир WTA Prague Open.

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