Организаторы WTA Prague Open призвали россиян и беларусов не приезжать на турнир.

Чешская полиция не позволила российской теннисистке Евгении Родиной въехать в страну на турнир WTA Prague Open.

Об этом Reuters сообщили организаторы турнира. Причиной послужило новое постановление чешского правительства, запрещающее спортсменам из России или Беларуси участвовать в спортивных соревнованиях на чешской территории.

Директор турнира Мирослав Малый сообщил, что они проинформировали других россиян и беларусов о том, что на турнир не стоит приезжать. Родина уже покинула страну.

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"Руководство турнира полностью уважает нынешнюю позицию властей. Мы не ожидаем, что в этой ситуации в турнире примет участие какой-либо игрок с российским или беларуским гражданством", - подчеркнул он.

Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в турнирах на их территории

Напомним, в конце июня правительство Чехии запретило отдельным спортсменам и спортивным командам, которые представляют Российскую Федерацию, участвовать в спортивных соревнованиях на чешской территории.

21 июня в Польшу не пустили российскую тенниситку Веру Звонареву, которая хотела принять участие в турнире WTA в Варшаве. Женщину внесли в список лиц, пребывание которых нежелательно на территории страны.

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