Португалец Рубен Семеду был арестован.

Защитник греческого "Олимпиакоса", который сыграет на групповом этапе Лиги Европы, Рубен Семеду был арестован в Греции по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщает sport24.gr.

29 августа несовершеннолетняя девушка обратилась в полицию, сообщив, что подверглась сексуальному насилию со стороны Семеду.

По ее словам, она встретила футболиста в баре в Оропосе. Семеду напоил ее, после чего увез к себе домой и изнасиловал.

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Португальский футболист на данный момент находится под стражей и дает показания.

27-летний Семеду выступает за "Олимпиакос" с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах квалификации Лиги чемпионов, которую "Олимпиакос" не прошел, отправившись в Лигу Европы.

Ранее центральный защитник выступал за португальские "Спортинг", "Виторию" и "Риу Аве", а также испанские "Реус Депортиу", "Вильярреал" и "Уэску".

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Автор: Антон Дударь