Игроки футбольного клуба "Бранн" развлекались на домашней арене команды.

Двенадцать футболистов норвежского клуба "Бранн" устроили вечеринку на домашнем стадионе команды.

Как сообщает tv2.no, изначально игроки собрались на ужин, чтобы отметить трансфер нового футболиста.

Однако вечеринка затянулась, и на стадион привели четырех девушек чуть старше двадцати лет. Футболисты занимались с ними сексом прямо на арене, в том числе в раздевалке.

Кроме того, некоторые футболисты бегали по стадиону в полуголом виде.

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В итоге они веселились почти до пяти утра.

В клубе подтвердили, что такое поведение игроков действительно было, однако решили не наказывать их.

В чемпионате Норвегии "Бранн" идет на последнем месте, набрав всего 7 очков в 14 турах.

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Автор: Антон Дударь