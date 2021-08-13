Двенадцать футболистов норвежского клуба "Бранн" устроили вечеринку на домашнем стадионе команды.
Как сообщает tv2.no, изначально игроки собрались на ужин, чтобы отметить трансфер нового футболиста.
Однако вечеринка затянулась, и на стадион привели четырех девушек чуть старше двадцати лет. Футболисты занимались с ними сексом прямо на арене, в том числе в раздевалке.
Кроме того, некоторые футболисты бегали по стадиону в полуголом виде.
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В итоге они веселились почти до пяти утра.
В клубе подтвердили, что такое поведение игроков действительно было, однако решили не наказывать их.
В чемпионате Норвегии "Бранн" идет на последнем месте, набрав всего 7 очков в 14 турах.