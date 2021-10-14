Люка Эрнандес нарушил судебный запрет, ему грозит полгода заключения.

Суд Мадрида обязал защитника "Баварии" и сборной Франции Люку Эрнандеса явиться в Испанию для тюремного заключения.

Об этом сообщает AS.

Футболисту необходимо появиться в суде 19 октября - на заседании должно быть определено исправительное учреждение, в котором ему придется отбывать наказание.

В феврале 2017 года Эрнандес, будучи игроком мадридского "Атлетико", был арестован по подозрению в домашнем насилии в отношении своей девушки Амелии де ла Осы.

По итогам рассмотрения дела и Эрнандес, и де ла Оса были оштрафованы и приговорены к общественным работам. Кроме того, им запретили подходить друг к другу на расстояние 500 метров и общаться на протяжении шести месяцев.

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Однако пара нарушила этот запрет. Они поженились, а в июне 2017 года отправились вместе на Багамы. После возвращения из отпуска футболист и его девушка были задержаны мадридской полицией. Верховный суд Мадрида вынес решение о заключении футболиста в тюрьму на шесть месяцев

Адвокаты 25-летнего Эрнандеса подали апелляцию.

Также сообщается, что "Бавария" не знала об этой ситуации.

Люка Эрнандес: что о нем известно

Эрнандес выступал за мадридский "Атлетико", а в 2019 году перешел в "Баварию".

С "Атлетико" он побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. С "Баварией" футболист дважды выиграл Бундеслигу, один раз Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также завоевал ряд других трофеев.

Он является родным братом футболиста "Милана" Тео Эрнандеса.

Большую часть жизни Люка Эрнандес провел в Испании и мог выступать за местную сборную, но выбрал Францию, в которой родился. Он провел за "трехцветных" 27 матчей. Недавно он помог французам выиграть Лигу наций, сыграв в полуфинале.

Автор: Антон Дударь