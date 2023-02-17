Анатолий Трубин отказался продлевать контракт с "Шахтером" и может перебраться в Испанию.

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть донецкий "Шахтер".

По информации издания El Gol, предметный интерес к 21-летнему футболисту проявляет "Севилья".

Источник сообщает, что испанский клуб занялся поисками альтернативы основному голкиперу команды Яссину Буну, который после яркого выступления в составе сборной Марокко на ЧМ-2022 заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.

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Трубин считается одним из основных вариантов для "Севильи". При этом испанцы рассчитывают заплатить за 21-летнего футболиста всего пять миллионов евро, так как голкипер отказался продлевать контракт с "Шахтером", который истекает летом 2024 года.

Стоит отметить, что "Шахтер" уже подготовился к возможному уходу Трубина из клуба. В зимнее трансферное окно "горняки" подписали вратаря полтавской "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

За период карьеры в "Шахтере" Анатолий Трубин сыграл 75 матчей во всех турнирах. Также на его счету 3 поединка за национальную сборную Украины.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего вратаря в 11 миллионов евро.

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