Георгий Судаков высказался о преступлениях российских военных.

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков высказался о войне в Украине и своем отношении к российским оккупантам.

Молодой спортсмен шокирован зверскими преступлениями, которые совершили и продолжают совершать российские солдаты в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

"Зверства россиян в Буче, Мариуполе, Ирпене, других городах и городках? Я просто уже не могу говорить об этих людях спокойно. Недавно смотрел все эти видео, фото. Это просто ужас. Даже не знаю, какие слова подобрать. Об этом мы всегда говорим с семьей, и тоже не можем это словами описать. Не верится, что в XXI веке такое зверство может быть в нашей стране, что люди могут таким заниматься. Мы просто в шоке.

Не знаю, как они после этого хотят, чтобы мы с ними нормально общались. Эта тема закрыта. С ними не только говорить, но и здороваться никто не будет, потому что это звери, а не люди", - приводит слова Судакова football24.ua.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: