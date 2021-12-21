Сергей Сидорчук и его супруга Анна ждут пополнения в семье.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук и его супруга Анна готовятся к пополнению в семье.

Свой отпуск семья Сидорчуков проводит на Мальдивах.

Футболист и его жена сообщили о грядущем пополнении в Instagram, опубликовав фото с отдыха. На снимке можно увидеть, что жена Сидорчука беременна.

"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", - подписал фото футболист.

Отметим, что Сергей и Анна уже воспитывают троих детей: дочь Киру, а также двойняшек - Никиту и Николь.

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов под фотографией Сидорчука оставил шутливый комментарий: "Серый, у меня сейчас такой же", имея в виду живот супруги игрока "Динамо".

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Напомним, ранее футболист "Динамо" и его супруга повеселили сеть своими образами на годовщину свадьбы.

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