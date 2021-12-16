Сергей Сидорчук и его жена Анна загримировались под пожилых людей.

Капитан "Динамо" Киев, полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук и его супруга Анна 16 декабря отпраздновали седьмую годовщину своей свадьбы.

По этому поводу супружеская пара решила предстать перед публикой в оригинальных образах.

Сергей и Анна устроили фотосессию, для которой их загримировали в людей преклонного возраста.

Снимки в Instagram опубликовала жена футболиста.

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"Доживем ли мы до глубокой старости? И до золотой свадьбы? Сегодня седьмая годовщина свадьбы, но по фото не скажешь. Надеюсь у тебя появятся морщины быстрее, чем у меня, и мы будем все так же молоды душой, как при первой нашей встрече. Люблю и смотрю на тебя все так же, как и 10 лет назад", - написала Анна, обращаясь к мужу.

"Это браво!", "Какие вы классные", "Вы невероятная пара", - комментируют подписчики, не забывая поздравлять супругов с годовщиной.

Отметим, что Сергей и Анна Сидорчуки воспитывают троих детей: дочь Киру, а также двойняшек - Никиту и Николь.

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Автор: Антон Дударь