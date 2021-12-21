Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук высказался об игре "бело-синих" в текущем сезоне.
Цитирует 30-летнего игрока Footclub.
"Я считаю, что качество нашей игры растет. Дело даже не в цифрах - я сужу по тому, например, какие комбинации стали проходить перед чужими воротами. Мы стали понимать друг друга гораздо лучше - в какой-то мере это уже подсознательный уровень, химия.
Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что "Динамо" набрало в ней лишь одно очко, мы проиграли, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень", - дал оценку Сидорчук.
Также Сергей предположил, что команда страдает от травмы Артема Беседина.
"Возможно, если бы в строю был Беседин, наш основной нападающий, то и результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче", - добавил Сидорчук, который сыграл более 100 матчей в качестве капитана "Динамо".
"Динамо": результаты в сезоне
- В чемпионате Украины "Динамо" после осенней части сезона на 2 очка отстает от "Шахтера". Киевляне набрали 45 очков в 18 турах.
- В Лиге чемпионов команда Луческу смогла набрать лишь 1 очко в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Барселоной" и завершила выступления на евроарене.
- В Кубке Украины "Динамо" пробилось в четвертьфинал и уже узнало своего соперника на этой стадии.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне уступили "Шахтеру" со счетом 0:3.