Сергей Сидорчук считает, что "Динамо" прогрессирует.

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук высказался об игре "бело-синих" в текущем сезоне.

Цитирует 30-летнего игрока Footclub.

"Я считаю, что качество нашей игры растет. Дело даже не в цифрах - я сужу по тому, например, какие комбинации стали проходить перед чужими воротами. Мы стали понимать друг друга гораздо лучше - в какой-то мере это уже подсознательный уровень, химия.

Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что "Динамо" набрало в ней лишь одно очко, мы проиграли, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень", - дал оценку Сидорчук.

Также Сергей предположил, что команда страдает от травмы Артема Беседина.

"Возможно, если бы в строю был Беседин, наш основной нападающий, то и результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче", - добавил Сидорчук, который сыграл более 100 матчей в качестве капитана "Динамо".

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