Виктор Коваленко / фото twitter.com/acspezia

Итальянская "Специя" объявила о том, что взяла в аренду атакующего хавбека сборной Украины и "Аталанты" Виктора Коваленко.

Об этом сообщает официальный сайт "Специи".

"Аталанта" отдала воспитанника "Шахтера" в "Специю" в аренду, но сохранит за собой опцию обратного выкупа украинца. Отметим, что "Специя" заняла 15-ю строчку в прошлом сезоне Серии А.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний Коваленко сыграл всего 4 минуты за "Аталанту".

Виктор Коваленко: главное

Автор: Артем Будрин