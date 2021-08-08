Виктор Коваленко / фото twitter.com/acspezia
Итальянская "Специя" объявила о том, что взяла в аренду атакующего хавбека сборной Украины и "Аталанты" Виктора Коваленко.
Об этом сообщает официальный сайт "Специи".
"Аталанта" отдала воспитанника "Шахтера" в "Специю" в аренду, но сохранит за собой опцию обратного выкупа украинца. Отметим, что "Специя" заняла 15-ю строчку в прошлом сезоне Серии А.
В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний Коваленко сыграл всего 4 минуты за "Аталанту".
Виктор Коваленко: главное
- Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" за полгода до окончания контракта с "горняками". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года.
- "Аталанта" заплатила "Шахтеру" за футболиста 700 тысяч евро.
- По информации СМИ, Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".
- Коваленко был вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.