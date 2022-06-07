Сергей Сидорчук рассказал об атмосфере в раздевалке после досадного поражения в Кардиффе.

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как национальная команда переживала поражение от Уэльса в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

По словам полузащитника, он никогда не забудет атмосферу в раздевалке в Кардиффе, где царила гробовая тишина после игры. Сидорчук также отметил, что в раздевалку украинцев вошел Аарон Рэмзи и поблагодарил каждого.

Также Сидорчук добавил, что ему жаль, что сборной не удалось завоевать право сыграть на ЧМ-2022 для украинцев.

"Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду... 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще два часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей.

Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.

Также хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарона Рэмзи, зашедшего после матча в раздевалку и подошедшего к каждому. Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки. Главная победа страны ждет нас впереди. Слава Украине!", - написал Сидорчук в Instagram.

Добавим, что 1 июня "сине-желтые" в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграли против сборной Шотландии. Национальная команда одержала уверенную победу со счетом 1:3. Голами отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Напомним, в следующем матче Украина 8 июня сыграет против Ирландии в рамках нового сезона Лиги наций.

Уэльс - Украина: итоги поединка