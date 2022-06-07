Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как национальная команда переживала поражение от Уэльса в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.
По словам полузащитника, он никогда не забудет атмосферу в раздевалке в Кардиффе, где царила гробовая тишина после игры. Сидорчук также отметил, что в раздевалку украинцев вошел Аарон Рэмзи и поблагодарил каждого.
Также Сидорчук добавил, что ему жаль, что сборной не удалось завоевать право сыграть на ЧМ-2022 для украинцев.
"Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду... 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще два часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей.
Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.
Также хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарона Рэмзи, зашедшего после матча в раздевалку и подошедшего к каждому. Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки. Главная победа страны ждет нас впереди. Слава Украине!", - написал Сидорчук в Instagram.
Добавим, что 1 июня "сине-желтые" в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграли против сборной Шотландии. Национальная команда одержала уверенную победу со счетом 1:3. Голами отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.
Напомним, в следующем матче Украина 8 июня сыграет против Ирландии в рамках нового сезона Лиги наций.
Уэльс - Украина: итоги поединка
- Украина была на чемпионатах мира лишь однажды в истории - в 2006 году.
- Уэльс во второй раз в своей истории вышел в финальную часть чемпионата мира по футболу. В первый раз им это удалось в 1958 году.
- Украинская сборная нанесла 24 удара по воротам, из которых 9 – в отверстие ворот. Всего было 43 атаки. Хозяева били 9 ударов, дважды попали в отверстие. Команда провела 28 атак.
- Для Петракова это была девятая игра на посту тренера национальной сборной. Впервые он потерпел поражение. До этого было три победы и пять ничьих. Также это первая встреча, в которой Украина не забила гол при Петракове.
- Сборная Украины никогда не выходила на мундиаль через стыковые матчи. Это уже в пятый раз в своей истории Украина не может преодолеть сито плей-офф отбора к ЧМ.