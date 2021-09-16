Эдуард Соболь помог "Брюгге" сыграть вничью.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь отдал голевой пас за "Брюгге" в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

Соболь вышел на поле в основном составе "Брюгге", а ассистом отметился на 27-й минуте.

Украинец с левого фланга прострелил в центр штрафной, выкатив мяч под удар Хансу Ванакену, который пробил Кейлора Наваса.

Этот гол позволил "Брюгге" сравнять счет в матче и сыграть вничью - 1:1.

Для Соболя это первая в карьере голевая передача в Лиге чемпионов. Он провел в турнире 9 матчей.

Видео гола

Эдуард Соболь: карьера в "Брюгге"

Украинец выступает за "Брюгге" с 2019 года. Сперва он играл за бельгийский клуб на правах аренды, после чего "Брюгге" выкупил его контракт у "Шахтера".

Всего в составе "Брюгге" Соболь провел 80 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 12 результативных передач.

В текущем сезоне на его счету 6 матчей, 1 гол и 2 ассиста. Также недавно Соболь получил красную карточку.

Автор: Антон Дударь