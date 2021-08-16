Эдуард Соболь провел противоречивый матч.

Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл за "Брюгге" в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегем".

Соболь отличился голевой передачей, а позже был удален с поля.

На 75-й минуте украинец в касание отдал голевой пас на Шарля де Кетеларе, который установил окончательный счет в матче - 4:0.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Соболь получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Украинец в необязательной ситуации сфолил в центре поля.

Отметим, что это второе удаление для Соболя за время выступлений в составе "Брюгге".

В текущем сезоне для украинца это был третий матч за "Брюгге". В его активе 1 гол и 1 голевая передача.

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Автор: Антон Дударь