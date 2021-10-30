Руслан Малиновский поучаствовал в голевой атаке своей команды.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский помог "Аталанте" избежать поражения в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Лацио".

Украинец вышел на замену на 52-й минуте матча и поучаствовал в голевой атаке "Аталанты".

На 94-й минуте матча Малиновский отдал предголевую передачу. Он навесил в штрафную на Мериха Демирала, который головой продлил пас на Мартена де Рона. Последний ударом в касание направил мяч в ворота.

Этот гол сравнял счет в матче - 2:2.

В текущем сезоне в активе Малиновского 2 гола и 1 ассист в 10 матчах серии А.

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Напомним, Малиновский вернется в сборную Украины на матчи в ноябре.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле этого года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.

На данный момент на его счету 101 матч, 21 гол и 20 результативных передач в составе "Аталанты".

Автор: Антон Дударь