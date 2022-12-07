Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022.

Во вторник, 6 декабря, состоялся поединок 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу, в котором сборная Португалии разгромила национальную команду Швейцарии.

Этот поединок стал особенным для капитана сборной Португалии Пепе. Он сумел забить гол в ворота сборной Швейцарии на 33-й минуте матча, удвоив на тот момент преимущество своей команды.

Таким образом, португалец установил новое достижение на чемпионатах мира, став самым возрастным футболистом, отличившимся в раунде плей-офф. На момент матча Пепе исполнилось 39 лет и 283 дня. Он опередил камерунца Роже Милла, который забивал в 1990 на первенстве в Италии в возрасте 38 лет.

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Кроме того, Пепе стал автором самого возрастного гола в истории сборной Португалии на чемпионатах мира, превзойдя результат 37-летнего Криштиану Роналду, который ранее забил на групповом этапе ЧМ-2022.

Напомним, сборная Португалии одержала победу над Швейцарией в 1/8 финала со счетом 6:1.

В 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу португальцы сыграют против национальной команды Марокко. Матч состоится 10 декабря. Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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