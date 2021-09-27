Панасенко впоследствии признался, что гимн вдохновляет его на игру.

Полузащитник ривненского футбольного клуба "Верес" Сергей Панасенко поразил украинцев необычным исполнением государственного гимна. Это произошло во время субботнего матча Шахтер - Верес, в котором "горняки" одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Запись, опубликованная на странице клуба в Instagram в субботу, уже набрала свыше 25 тысяч просмотров.

"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - сказано в описании.

Футболист так активно пел гимн, что перекричал не только остальных игроков команд, но и болельщиков на столичном НСК "Олимпийский" - в телетрансляции его было слышно громче, чем зрителей на трибунах. Исполнение гимна оценили поклонники не только "Вереса", но и других команд, оставив под публикацией множество восхищенных комментариев.

В комментарии сайту Meta-ratings футболист признался, что поддерживает идею включать гимн перед началом матчей премьер-лиги.

"Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой Родине, но и вдохновляет продемонстрировать свои лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по "Вересу". Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", - говорит полузащитник.

Панасенко добавил, что ему нравится исполнение гимна футболистами сборной Италии на недавнем Чемпионате Европы.

Говоря о поединке "Вереса" с "Шахтером", он уточнил, что ривненская команда провела хорошо первый тайм, однако после перерыва "привезла" себе гол, что выбило футболистов из колеи. "Досадно, потому что с учетом, как разворачивались события в поединке, мы могли рассчитывать на лучший результат", - отметил Панасенко.

По итогам 9-го тура, "Шахтер" набрал 22 очка и по-прежнему занимает вторую позицию в турнирной таблице. У "Вереса" - 11 очков и восьмое место в таблице УПЛ.

Автор: Юрий Годован