"Горняки" забили четыре гола "Вересу".

Донецкий "Шахтер" в 9-м туре чемпионата Украины разгромил "Верес".

В первом тайме забивал только "Верес", но сперва в свои ворота. После перерыва Тете вывел "горняков" вперед, а на 79-й минуте Марлос реализовал пенальти. На 87-й минуте Лассина Траоре довел счет до разгромного.

"Шахтер" набрал 22 очка и сравнялся с "Динамо", но у киевлян матч 9-го тура еще впереди. У "Вереса" - 11 очков и восьмое место в таблице УПЛ.

"Шахтер" - "Верес" - 4:1

Читайте также"Не нравится, если думают, что я дурак": тренер Шахтера ответил Луческу

Голы: Мирошник, 22 (автогол), Тете, 55, Марлос, 79 (с пенальти), Траоре, 87 - Пасич, 30

"Шахтер": Пятов, Конопля, Кривцов, Витао (Бондарь, 84), Корниенко (Исмаили, 70), Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антонио, Тете, Марлос, Соломон (Мудрик, 70), Сикан (Траоре, 63)

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров (Полюлях, 84), Е. Пасич (Дахновский, 74), Панасенко (Гегедош, 70), Г. Пасич (Тимофеенко, 84), Шестаков (Гечев, 74)

Предупреждения: Кривцов - Кучеров, Панасенко, Дахновский

Видеообзор матча

1-й тайм

2-й тайм

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

Автор: Антон Дударь