Это произошло после матча "Боруссии" в Лиге чемпионов.

Забавный эпизод произошел после матча группового этапа Лиги чемпионов между "Бешикташем" и "Боруссией" Дортмунд.

Английский полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем после игры поцеловал норвежского форварда Эрлинга Холанда, когда тот давал интервью. Это произошло в прямом эфире.

Беллингем подбежал в Холанду, поцеловал его в щеку и убежал из кадра. Холанд в ответ улыбнулся во весь рот.

Отметим, что Беллингем и Холанд забили по голу в этом матче и принесли "Боруссии" победу со счетом 2:1.

Видео опубликовал YouTube-канал BT Sport.

Джуд Беллингем: рекорд в ЛЧ

18-летний Беллингем, забив "Бешикташу", стал самым молодым автором забитых голов в двух матчах Лиги чемпионов подряд. В день матча в Стамбуле англичанину было 18 лет и 78 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Килиану Мбаппе. Он сумел забить в двух подряд матчах ЛЧ в 18 лет и 85 дней.

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Автор: Антон Дударь