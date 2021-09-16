Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд / фото REUTERS
Забавный эпизод произошел после матча группового этапа Лиги чемпионов между "Бешикташем" и "Боруссией" Дортмунд.
Английский полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем после игры поцеловал норвежского форварда Эрлинга Холанда, когда тот давал интервью. Это произошло в прямом эфире.
Беллингем подбежал в Холанду, поцеловал его в щеку и убежал из кадра. Холанд в ответ улыбнулся во весь рот.
Отметим, что Беллингем и Холанд забили по голу в этом матче и принесли "Боруссии" победу со счетом 2:1.
Видео опубликовал YouTube-канал BT Sport.
Джуд Беллингем: рекорд в ЛЧ
- 18-летний Беллингем, забив "Бешикташу", стал самым молодым автором забитых голов в двух матчах Лиги чемпионов подряд. В день матча в Стамбуле англичанину было 18 лет и 78 дней.
- Предыдущий рекорд принадлежал французу Килиану Мбаппе. Он сумел забить в двух подряд матчах ЛЧ в 18 лет и 85 дней.