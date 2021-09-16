В среднем в Лиге чемпионов за этот вечер было забито 3,5 гола за матч.

15 сентября были сыграны последние 8 матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" в Тирасполе сенсационно уступил "Шерифу" украинского тренера Юрия Вернидуба.

В центральном матче дня встречались "Ливерпуль" и "Милан", что является классикой европейского футбола. В волевом стиле победила команда Юргена Клоппа.

Украинец Эдуард Соболь в составе "Брюгге" провел на поле всю игру против ПСЖ и помог чемпионам Бельгии отобрать очки у гранда. Соболь отдал голевую передачу, а поединок завершился со счетом 1:1. Отметим, что Лионель Месси дебютировал за французский топ-клуб в Лиге чемпионов.

Еще один украинец Александр Зинченко также провел все 90 минут на поле. Вместе с "Манчестер Сити" хавбек сборной Украины одолел немецкий "Лейпциг". На 12-й минуте Зинченко получил желтую карточку.

Соперники "Шахтера" по группе "Интер" и "Реал" сыграли почти вничью, но на последней минуте основного времени победный гол забил 20-летний вингер "сливочных" Родриго.

Результаты матчей

Группа D

"Интер" Милан - "Реал" Мадрид - 0:1

Голы: Родриго, 89

"Шериф" - "Шахтер" - 2:0

Голы: Траоре, 15, Янсане, 62

Группа C

"Бешикташ" - "Боруссия" Дортмунд - 1:2

Голы: Монтеро, 90+4 - Беллингем, 20, Холанд, 45+3

"Спортинг" - "Аякс" - 1:5

Голы: Паулинью, 33 - Себастьен Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхюйс, 39

Группа B

"Атлетико" (Мадрид) - "Порту" - 0:0

"Ливерпуль" - "Милан" - 3:2

Голы: Томори, 9 (автогол), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребич, 42, Диас, 44

Незабитый пенальти: Салах, 14 ("Ливерпуль")

Группа A

"Брюгге" - ПСЖ - 1:1

Голы: Ванакен, 27 - Эррера, 15

"Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг" - 6:3

Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (автогол), Марез, 45+2 (с пенальти), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 - Нкунку, 42, 51, 73

Читайте такжеЛига чемпионов: Бавария разгромила Барселону, сенсационное поражение МЮ и другие результаты 14 сентября (видео)

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации.

Автор: Артем Будрин