Немецкий нападающий рассказал свою историю, которая лишила его трофея после победы на ЧМ-2014.

Немецкий форвард Макс Крузе, который был невероятно популярен с 2013 по 2017 год, лишился возможности попасть в заявку сборной Германии по футболу, когда, в момент пребывания в лагере национальной команды, предпочел вступить в интимную связь с девушкой легкого поведения.

Тогда, в 2014 году, Чемпионат мира по футболу проходил в Бразилии и закончился победой немецкой сборной. Сначала об этом ходили слухи, но спустя 10 лет Крузе лично рассказал об этом в эфире немецкой версии популярного шоу Promi Big Brother.

Эта ситуация, по его словам, произошла в ноябре 2013 года, когда Крузе находился в тренировочном лагере сборной и готовился к противостоянию с Англией. Тогда он даже вышел на поле в стартовом составе, но провел всего 56 минут на газоне, не отличившись результативными действиями. Следующий вызов в национальную команду немецкий футболист ждал целый год из-за скандала с тренером. Йоахим Лев "не понял" легкомысленного поведения Крузе, который пригласил девушку легкого поведения к себе в номер после одной из игр в покер с партнерами по команде.

Видео дня

"Я пошел в свою комнату, и вскоре она [девушка по вызову] пришла туда тоже. В тот момент у меня уже было плохое предчувствие, но мы начали развлекаться. Мы были наедине только пять минут, когда Ханс-Дитер Флик [тогда помощник Лева, а ныне – главный тренер Барселоны] и Оливер Бирхофф [директор по развитию сборной Германии в тот период] постучались ко мне в дверь. Мне просто сказали, чтобы я отослал девушку и что на следующий день со мной будет более серьезный разговор", - отметил он.

По словам бывшего футболиста, он совершил ошибку, но не из-за вызова сексуальной работницы, а из-за того, что он не забронировал дополнительный номер в отеле для этого.

"На следующий день они сказали мне, что довольны моим выступлением в матче против Англии, но также подчеркнули, что мне следует на 100% сосредоточиться на футболе, чтобы поехать на чемпионат мира", – рассказал Крузе.

Кроме того, экс-форвард подчеркнул, что были и другие футболисты, которые сделали то же, что и он. Однако они были "хитрее".

Ранее УНИАН сообщал, что жена футболиста Андрея Пятова после развода заговорила об изменах. "Решение болезненное, но взвешенное. И когда-нибудь Андрей расскажет нашу историю, если захочет", - заявила Юлия.

Вас также могут заинтересовать новости: