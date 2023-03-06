Владислав Супряга в аварии не пострадал.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга стал учасником ДТП накануне матча 16-го тура УПЛ против "Ингульца".

Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, 23-летний футболист попал в аварию предположительно на столичном шоссе.

"История довольно неожиданная. В преддверии матча с "Ингульцом" Влад Супряга попал в ДТП. Говорят, где-то на Столичном шоссе, хотя это не точно.

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ДТП было точно. Важно, что сам футболист не пострадал, хотя машина пострадала конкретно. Теперь вместо конкуренции Рамиресу должен ремонтировать свою иномарку премиум-класса. Поворот не туда", - рассказал Михаил Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".

Добавим, что Владислав Супряга пропустил первую половину сезона из-за травмы. 23-летний нападающий неплохо себя проявил на сборах "Динамо" в Турции и совершенно неожиданно не попал в заявку "бело-синих" на матч против "Ингульца".

Напомним, киевское "Динамо" сенсационно проиграло "Ингульцу" в рамках 16-го тура УПЛ со счетом 0:2.

После 16-ти туров команда Мирчи Луческу занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "бело-синих" 30 набранных очков.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Днепра-1" на выезде. Поединок состоится 12 марта. Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

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