Самуэлю Умтити не понравилось то, что болельщики слишком настойчиво требовали автограф.

У французского защитника "Барселоны" Самуэля Умтити произошел конфликт с фанатами каталонского клуба.

Это случилось на улице, когда Умтити возвращался с тренировки на своем автомобиле.

Фанаты остановили авто футболиста, чтобы получить автограф, и не позволяли ему проехать. Один из болельщиков на секунду даже запрыгнул на капот автомобиля.

В какой-то момент Умтити резко нажал на газ и проехал вперед, после чего остановился и вышел из машины. Француз решил высказать фанатам свои претензии.

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"Иди сюда. Ты платил за эту машину? Зачем ты это делаешь? Ты знаешь, что такое уважение?", - в частности, сказал Умтити одному из фанатов.

Этим человеком, как отметили болельщики в сети, оказался известный блогер, который не впервые совершает глупые поступки ради видеоконтента.

Видео опубликовал Twitter El Chiringuito TV.

Самуэль Умтити: что о нем известно

Умтити перешел в "Барселону" из "Лиона" в 2016 году.

В "Барселоне" 28-летний защитник чаще был травмирован, чем играл. Так, в нынешнем сезоне он не провел еще ни одного матча. Всего в его активе 130 матчей (93 из них - в первые два сезона) и 2 гола за каталонцев.

Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

Автор: Антон Дударь