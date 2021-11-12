38-летний Дани Алвес снова будет играть за каталонцев.

Бразильский защитник Дани Алвес вернулся в "Барселону" в возрасте 38 лет.

Об этом официально сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Стороны достигли договоренности о том, что Алвес будет выступать за "Барселону" до конца сезона.

Футболист присоединится к "Барселоне" в статусе свободного агента. Он приступит к тренировкам уже со следующей неделе, но выступать за клуб сможет только с января.

Алвес покинул "Барселону" в 2016 году, после чего успел поиграть за "Ювентус" и ПСЖ, а также бразильский "Сан-Паулу", который он покинул из-за долгов в сентябре текущего года.

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Дани Алвес: карьера и достижения в "Барселоне"

Бразилец перешел в "Барселону" 7 июня 2008 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 32 млн евро, контракт был рассчитан на 5 лет.

Свой первый матч за "блаугранас" Алвес провел в первом туре Чемпионата Испании против "Нумансии".

Всего в составе "Барселоны" Дани Алвес сыграл 391 матч во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

С "Барселоной" защитник завоевал 23 титула, включая несколько побед в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов УЕФА.

Автор: Антон Дударь