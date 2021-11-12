Дани Алвес вскоре вернется в каталонский клуб.

Легендарный бразильский крайний защитник Дани Алвес возвращается в каталонскую "Барселону".

"Сине-гранатовые" договорились об условиях контракта с 38-летним футболистом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Отмечается, что добро на данный трансфер дал новый главный тренер каталонского гранда Хави Эрнандес. В свое время Хави и Дани Алвес вместе долгие годы играли за "Барселону".

Читайте такжеФеноменальный камбэк в Англии: команда вдесятером и с форвардом в воротах отыгралась с 0:3, забив три гола после 90-й минуты (видео)Добавим, что последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он покинул из-за долгов в сентябре текущего года. 38-летний бразилец не вел переговоры с другими клубами, несмотря на интерес со стороны "Ман Сити" и клубов МЛС, потому что был заинтересован в возвращении в "Барселону". Опытный футболист хочет завершить свою карьеру в каталонском клубе.

Портал Трансфермаркт оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Дани Алвес: карьера и достижения в "Барселоне"

Бразилец перешел в "Барселону" 7 июня 2008 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 32 млн евро, контракт был рассчитан на 5 лет.

Свой первый матч за "блаугранас" Алвес провел в первом туре Чемпионата Испании против "Нумансии".

Всего в составе "Барселоны" Дани Алвес сыграл 391 матч во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 101 результативную передачу.

С "Барселоной" защитник завоевал 23 титула, включая несколько побед в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов УЕФА.

Автор: Владимир Медяник