Инцидент с испанским защитником случился в Милане.

Футболист лондонского "Арсенала" Пабло Мари, который на правах аренды играет в итальянской "Монце", получил ножевое ранение от сумасшедшего мужчины в торговом центре в пригороде Милана. Во время инцидента рядом с игроком находились его жена и ребенок.

Как сообщает издание Marca, в связи с полученным ранением футболиста на вертолете увезли в больницу. Его состояние оценивается как критическое, однако он находится в сознании и может говорить.

Пабло Мари дал комментарий по поводу случившегося в торгом центре:

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"Я был с тележкой с моим ребенком внутри и почувствовал мучительную боль в спине. Затем этот мужчина ударил другого мужчину ножом в горло. Мне повезло, но я видел, как человек умирал прямо передо мной", - сказал Мари.

Сообщается, что всего в инциденте пострадали шесть человек: пять посетителей и кассир. Четверо были в тяжелом состоянии, один мужчина скончался.

Полиция уже схватила нападавшего, которым оказался 46-летний итальянец, страдающий психическими расстройствами.

Управляющий директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил, что у Мари "довольно глубокая рана на спине".

"У Пабло Мари глубокая рана на спине, которая, к счастью, не задела жизненно важные органы, такие как легкие или другие. Его жизни ничего не угрожает, он должен быстро поправиться", - рассказал Галлиани.

Заявление "Арсенала" по поводу происшествия с Пабло Мари:

"Мы все потрясены ужасными новостями о ножевых ранениях в Италии, в результате которых несколько человек попали в больницу, в том числе наш арендованный центральный защитник Пабло Мари.

Мы связались с агентом Пабло, который сказал нам, что он в больнице и серьезно не пострадал. Наши мысли - с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента", - говорится в заявлении.

Также инцидент с Пабло Мари прокомментировал главный тренер "Арсенала" Микель Артета:

"Я только что узнал об этом. Знаю, что технический директор "Арсенала" связывался с родственниками футболиста. Мари в больнице, но, похоже, с ним все в порядке", - приводит слова Артеты BBC.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Пабло Мари принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив один гол.

Вместе с "Арсеналом" Пабло выигрывал Кубок и Суперкубок Англии в 2020 году.

Также футболист поиграл за "Мальорку", "Химнастик", "Манчестер Сити", "Жирону", "Бреду", "Депортиво", "Фламенго" и "Удинезе". Лучше всего защитник себя проявил в бразильском клубе, где выиграл местную Серию А и Копа Либертадорес.

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