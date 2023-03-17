Александр Петраков заговорил нарративами российской пропаганды.

Бывший наставник национальной сборной Украины Александр Петраков, который сейчас возглавляет сборную Армении, сделал неоднозначное заявление перед матчем отбора на Евро-2024 против Турции.

Комментируя предстоящий матч своей команды 65-летний специалист неожиданно заявил, что спорт не должен касаться политики. Данный нарратив часто использует российская пропаганда.

"Я не выступаю за то, чтобы предстоящая игра была политизирована. Все футболисты, выступающие за границей, хорошо знают свою историю, и я очень хорошо знаю вашу историю. Но футбол не должен политизироваться. Это никак не должно влиять на игру.

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Приоритет - это спорт и интерес к нему. Я не за политику. Все они опытные игроки, которые приезжают из-за границы. Они появились за границей не по собственной воле. Все знают свою историю", - приводит слова Петракова radar.am.

Стоит отметить, что раньше у Петракова была совершенно другая позиция. Так, в сентябре прошлого года перед одним из матчей сборной Украины он призывал исключить россиян из всех международных соревнований, а также заявил о своей готовности с оружием защищать родную землю.

Накануне Петраков вызвал в расположение сборной Армении несколько футболистов из чемпионата России. Кроме того, приглашение в сборную от Петракова получил игрок с российским гражданством, которые ранее играл за молодежные сборные страны-террориста.

Этот поступок Петракова вызвал волну негодования среди украинских болельщиков. В частности, поступок бывшего тренера сборной Украины жестко раскритиковал легендарный экс-футболист и тренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Напомним, Александр Петраков возглавлял национальную сборную Украины с августа 2021 по декабрь 2022 года. После этого 65-летний специалист возглавил сборную Армении.

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