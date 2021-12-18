Тренер "Труа" категорически не доволен поведением Жерсона Родригеса.

Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес в зимнее трансферное окно может досрочно завершить аренду и вернуться в "Динамо" из французского "Труа".

Об этом сообщает Lequotidien.

"Труа" изучает возможности вернуть Жерсона обратно в Киев, хотя ранее сообщалось, что клуб из Франции обязан выкупить контракт Родригеса за три миллиона евро после аренды.

Наставник "Труа" Лорен Баттлес полностью разочарован Жерсоном, его поведением вне поля и образом жизни с ночными клубами и спиртными напитками.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказывал, что Родригес вел себя неадекватно.

В этом сезоне нападающий сыграл 9 матчей в чемпионате Франции, в его активе лишь 1 гол в этих играх.

Жерсон Родригес: карьера

Родригес начинал карьеру у себя на родине - в Люксембурге.

С 2017 по 2019 год Жерсон успел сменить три клуба: нидерландский "Телстар", молдавский "Шериф" и японский "Джубило Ивата".

В "Динамо" Родригес перешел в августе 2019 года, но из-за конфликта с Алексеем Михайличенко он зимой уехал в аренду в турецкий "Анкарагюджю" на полгода. С лета 2020 Жерсон продолжил играть за "Динамо". Летом 2021 года он перебрался в "Труа" в аренду.

Автор: Артем Будрин