Жерсон Родригес оформил дубль в ворота сборной Азербайджана.

Форвард сборной Люксембурга и французского "Труа" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", забил космический гол в ворота Азербайджана в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022.

Жерсон открыл счет на 67-й минуте встречи, забив ударом в падении через себя. Потом Родригес на 91-й минуте поставил точку в матче, установив окончательный счет 3:1 в пользу своей команды. 26-летний игрок также добавил в свой актив голевую передачу.

Родригес сыграл 6 матчей в текущей квалификации (5 голов и 2 асиста). Для сравнения: у Криштиану Роналду и Роберта Левандовски всего на один гол больше в рамках этого отборочного цикла.

Жерсон Родригес: карьера

Родригес начинал карьеру у себя на родине - в Люксембурге.

С 2017 по 2019 год Жерсон успел сменить три клуба: нидерландский "Телстар", молдавский "Шериф" и японский "Джубило Ивата".

В "Динамо" Родригес перешел в августе 2019 года, но из-за конфликта с Алексеем Михайличенко он зимой уехал в аренду в турецкий "Анкарагюджю" на полгода. С лета 2020 Жерсон продолжил играть за "Динамо". Летом 2021 он перебрался в "Труа".

Автор: Артем Будрин