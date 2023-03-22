Сборные Франции и Нидерландов являются фаворитами своей группы.

В пятницу, 24 марта, будет сыгран матч первого тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Франции примет национальную команду Нидерландов.

Игра пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Главным арбитром встречи назначен итальянский рефери Маурицио Мариани.

Сборная Франции дошла до финала на ЧМ-2022, где уступила аргентинцам в серии послематчевых пенальти. На прошлом чемпионате Европы французы дошли до 1/8 финала, где сенсационно уступили сборной Швейцарии.

Видео дня

Национальная команда Нидерландов, как и Франция, на Евро-2020 сенсационно вылетела в 1/8 финала. "Оранье" проиграли сборной Чехии со счетом 0:2.

В своей истории сборные Франции и Нидерландов встречались 28 раз. На счету "Ле Бле" 13 побед, у "оранье" - 11, а также четыре раза команды играли вничью.

В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках Лиги наций. Игра закончилась победой сборной Нидерландов со счетом 2:0.

Франция - Нидерланды: прогноз

Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче с нидерландцами.

Так, на победу подопечных Дидье Дешама в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,89. В то ж время успех гостей и ничья менее вероятны - коэффициенты 4,40 и 3,60 соответственно.

Наиболее вероятным исходом матча Франция - Нидерланды аналитики считают победу "Ле Бле" со счетом 1:0. Коэффициент - 6,40.

Франция - Нидерланды: трансляция

В Украине матч первого тура отбора на чемпионат Европы между сборными Франции и Нидерландов покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало матча в 21:45 по Киеву.

Напомним, сборные Франции и Нидерландов в отборе на Евро-2024 выступают в группе В, где также играют Греция, Ирландия и Гибралтар.

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