Французы катком прошлись по сборной Казахстана в матче отбора на ЧМ-2022.

В субботу, 13 ноября, в рамках 9-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 национальная сборная Франции противостояла Казахстану. Игра проходила в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс".

Франция, как и предпологалось, более чем легко переиграла казахов. Уже в первом тайме действующие чемпионы мира отправили в ворота гостей три мяча, все три на счету Килиана Мбаппе. Во втором тайме разгром Казахстана продолжился, только забивали уже Карим Бензема, отличившийся дублем, Адриен Рабьо и Антуан Гризманн. Точку в игре поставил Килиан Мбаппе, который оформил "покер" в матче.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D

Франция - Казахстан - 8:0

Голы: Мбаппе (6, 12, 32, 87), Бензема (55, 59), Рабьо (75), Гризманн (85, пен)

Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес (Ленгле, 80), Коман (Павар, 79), Канте (Чуамени, 72), Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема (Диаби, 71), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88)

Казахстан: Покатилов, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов, Тапалов (Байтана, 68), Куат, Жарынбетов, Омиртаев (Васильев, 60), Аимбетов (Жаксылыков, 60)

Предупреждения: Бензема, 52 - Омиртаев, 51, Васильев, 83

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Напомним, в рамках 9-го тура отбора на ЧМ-2022 в группе D сегодня был также сыгран матч между сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины (3:1).

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают третье место в группе.

Автор: Владимир Медяник