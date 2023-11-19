Килиан Мбаппе отличился хет-триком в поединке с Гибралтаром, забив 300-й мяч в карьере.

В субботу, 18 ноября, состоялся поединок девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Франции принимала Гибралтар.

Игра проходила на стадионе "Ривьера" в Ницце и завершилась сокрушительной победой французов со счетом 14:0.

Футболисты сборной Франции забили по 7 голов в каждом из таймов. Хет-трик в этой игре оформил нападающий и капитан "Ле Бле" Килиан Мбаппе. По два мяча забили Кингсли Коман и Оливье Жиру, по одному голу в активе Маркуса Тюрама, Уоррена Заира-Эмери, Жонатана Клаусса, Юссуфа Фофана, Адриена Рабьо и Усмана Дембеле. Также автоголом в этой встрече отличился Итан Сантос.

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Франция - Гибралтар - 14:0

Голы: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 пен, 74, 82, Клаусс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабьо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Франция: Меньян, Клаусс, Тодибо, Упамекано (Салиба, 81), Тео Эрнандес, Заир-Эмери (Фофана, 20), Рабьо (Камара, 67), Коман (Дембеле, 69), Гризманн, Мбаппе, Тюрам (Жиру, 67)

Гибралтар: Колинг, Серджант, Рой Чиполина, Сантос, Муэли, Джозеф Чиполина (Оливеро, 61), Уокер (Джоли, 62), Посо, де Харо, Ли Касьяро, де Барр (Кумбс, 82)

Предупреждение: Ли Касьяро, 30

Обзор матча:

Стоит отметить, что сборная Франции обновила рекорд по забитым голам в рамках квалификации Евро. Предыдущее достижение принадлежало сборной Германии, которая обыграла Сан-Марино в 2006-м со счетом 13:0.

Также для "Ле Бле" эта победа стала крупнейшей в истории страны. Предыдущий рекорд - 10:0 против Азербайджана был зафиксирован в 1995 году.

Гибралтар тоже обновил своеобразный рекорд - самое крупное поражение в истории страны. Предыдущий антирекорд, 0:9 против Бельгии в 2019-му.

Добавим, что Килиан Мбаппе благодаря хет-трику в матче с Гибралтаром забил 300-й гол в своей карьере. Француз сделал это в возрасте 24 лет. Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар достигли этого показателя уже после достижения 25-летнего возраста.

Килиан также забил свой 46-й гол в составе сборной и вышел на третье место в списке бомбардиров за всю историю команды. Он обошел Антуана Гризманна (44). Больше Мбаппе забили только Оливье Жиру (54) и Тьерри Анри (51).

Сборная Франции набрала 21 очко за 7 сыгранных матчей и занимает первое место в турнирной таблице группы В отбора на Евро-2024. На второй строчке с 15 баллами идет сборная Нидерландов. Гибралтар занимает последнее место - 0 очков.

В заключительном туре квалификации Евро-2024 сборная Франции сыграет против Греции, а Гибралтар встретится с Нидерландами.

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