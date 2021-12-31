Ромелу Лукаку рискует потерять доверие Томаса Тухеля.

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал интервью, где выразил недовольство относительно игровой системы главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля. Также 28-летний бомбардир заявил, что сожалеет, что покинул "Интер" ради возвращения в АПЛ.

Цитирует бельгийца Sky Sport.

"Я в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в "Челси". Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться", - сказал Лукаку.

"Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как должно было бы быть. Я переживаю, то, как я покинул "Интер" произошло не вовремя. Сейчас тот период, когда я могу поделиться своими чувствами. Я всегда говорил, что "Интер" в моем сердце. Я знаю, что вернусь в "Интер", очень надеюсь. Я люблю Италию, хочу извиниться перед болельщиками "Интера", потому что считаю, что мой трансфер должен был быть другим", - добавил Ромелу.

"Я правда надеюсь вернуться в "Интер", причем не в конце своей карьеры, а когда я все еще буду на уровне", - завершил мысль бельгиец.

Лукаку последние два месяца играл нерегулярно из-за травмы. Нападающий вернулся в "Челси" летом за 115 млн евро. В текущем сезоне он забил 5 голов в АПЛ и 2 в Лиге чемпионов.

"Челси" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Для Лукаку это вторая каденция в "Челси", ведь он уже играл за "аристократов" с 2011 по 2014 год.

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