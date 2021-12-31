Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал интервью, где выразил недовольство относительно игровой системы главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля. Также 28-летний бомбардир заявил, что сожалеет, что покинул "Интер" ради возвращения в АПЛ.
Цитирует бельгийца Sky Sport.
"Я в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в "Челси". Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться", - сказал Лукаку.
"Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как должно было бы быть. Я переживаю, то, как я покинул "Интер" произошло не вовремя. Сейчас тот период, когда я могу поделиться своими чувствами. Я всегда говорил, что "Интер" в моем сердце. Я знаю, что вернусь в "Интер", очень надеюсь. Я люблю Италию, хочу извиниться перед болельщиками "Интера", потому что считаю, что мой трансфер должен был быть другим", - добавил Ромелу.
"Я правда надеюсь вернуться в "Интер", причем не в конце своей карьеры, а когда я все еще буду на уровне", - завершил мысль бельгиец.
Лукаку последние два месяца играл нерегулярно из-за травмы. Нападающий вернулся в "Челси" летом за 115 млн евро. В текущем сезоне он забил 5 голов в АПЛ и 2 в Лиге чемпионов.
"Челси" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
Для Лукаку это вторая каденция в "Челси", ведь он уже играл за "аристократов" с 2011 по 2014 год.
Ромелу Лукаку: карьера и достижения
- Ранее Лукаку также успел поиграть за "Андерлехт", "Вест Бромвич", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Интер".
- Он становился чемпионом Бельгии и чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Англии.
- За сборную Бельгии Лукаку провел 101 матч, забив 68 голов. В его активе бронза чемпионата мира-2018.
- На Евро-2020 Лукаку забил 4 гола и попал в символическую сборную турнира.