Артем Довбик может перебраться в итальянский чемпионат.

Нападающий сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик может сменить клубную прописку будущим летом.

По информации Fichajes.net, в услугах 26-летнего украинца заинтересован миланский "Интер".

Источник сообщает, что финалист Лиги чемпионов-2022 планирует освежить атакующую линию будущим летом. После ухода Ромелу Лукаку и Эдина Джеко миланский клуб взял в аренду Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса. Обоим до конца сезона исполнится по 35 лет.

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Следовательно, в пару к Лаутаро Мартинесу "Интеру" нужен новый фактурный нападающий. Артем Довбик идеально подходит на эту роль.

Напомним, в августе этого года Артем Довбик перебрался из "Днепра-1" в испанскую "Жирону". В текущем сезоне украинец сыграл за каталонцев 12 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

Контракт Довбика с "Жироной" рассчитан до конца сезона 2027/28. Портал Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 15 миллионов евро.

Добавим, что "Жирона" с Довбиком и Цыганковым демонстрирует потрясающие результаты в текущем сезоне. После 11 туров каталонцы с 28 баллами идут на второй позиции в Ла Лиге. На первой строчке идет "Реал", у которого также 28 очков, но лучшая статистика.

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