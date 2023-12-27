Высокая результативность Артема Довбика в "Жироне" привлекла интерес более именитых клубов.

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку в скором будущем.

По информации журналиста ESPN Экрема Конура, в услугах украинца заинтересовались "Барселона" и мадридский "Атлетико".

Сообщается, что испанские гранды готовы вступить в переговоры по Довбику летом 2024 года, поскольку в текущем сезоне украинец был заигран уже за две команды.

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Ранее СМИ также сообщали о предметном интересе к Довбику со стороны миланского "Интера". Кроме того, за выступлениями украинца следят "Астон Вилла", "Фулхэм" и "Вест Хэм" из АПЛ.

Артем Довбик перешел в "Жирону" из "Днепра-1" летом 2023 года. Украинский форвард великолепно вписался в новую команду и демонстрирует прекрасные результаты.

В текущем сезоне Довбик сыграл 18 матчей в составе "Жироны", забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Добавим, что накануне портал Трансфермаркт обновил трансферную стоимость украинского нападающего. С момента перехода в "Жирону" Артем подорожал на 13 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость Довбика составляет 28 миллионов евро.

Действующий контракт Артема с испанским клубом действует до 30 июня 2028 года.

После 18-ти туров "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 45 набранных очков. В следующем туре Ла Лиги "бело-красные" сыграют против мадридского "Атлетико". Игра состоится 3 января.

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