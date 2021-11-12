Радослав Кирилов поделился своими впечатлениями от игры против сборной Украины.

В четверг, 12 ноября национальная сборная Украины сыграла контрольный поединок против сборной Болгарии. Игра проходила в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась вничью 1:1.

Форвард сборной Болгарии Радослав Кирилов, который отличился забитым голом в ворота украинской команды, прокомментировал результат поединка против "желто-синих".

"Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.

Читайте такжеЭффектный гол после шикарной комбинации: обзор матча отбора ЧМ-2022 Бразилия - Колумбия (видео)Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.

Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они", - приводит слова Кирилова sportal.bg.

Напомним, своим мнением о результате матча против Болгарии ранее поделились футболисты национальной сборной Украины.

Украина - Болгария: итоги матча

Сборная Украины в этом матче нанесла 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ, 15 - мимо, 7 были заблокированы), тогда как Болгария лишь 4.

История противостояний между командами теперь уже насчитывает 5 встреч: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1).

22-летний вратарь Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины.

Сборная Украины сыграла с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.

Автор: Владимир Медяник