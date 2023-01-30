Артем Беседин может продолжить карьеру на Кипре.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает ThemaSports, 26-летнего украинского форвард хочет взять в аренду кипрский клуб АЕЛ Лимасол.

По данным источника, сделка по переходу Беседина близка к закрытию.

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Президент АЕЛа Андреас Софоклеус ожидает, когда Игорь Суркис даст свое согласие на переход нападающего "бело-синих".

Стоит отметить, что в составе АЕЛа уже выступает другой футболист киевского "Динамо" Кристиан Биловар. Аренда 21-летнего защитника рассчитана до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра по футболу АЕЛ сыграл 20 матчей, в которых заработал 28 баллов. Клуб из Лимасола занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

Артем Беседин в этом сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, отметившись 1 ассистом.

Контракт 26-летнего форварда с "бело-синими" рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Беседина в 1,8 миллиона евро.

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