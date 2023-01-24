Киевский клуб потерпел разгромное поражение от венского "Рапида".

Во вторник, 24 января, состоялся первый поединок киевского "Динамо" в рамках зимнего тренировочного сбора, который "бело-синие" проводят в Турции.

Подопечные Мирчи Луческу играли против австрийского клуба "Рапид". Матч завершился сокрушительным поражением украинской команды со счетом 0:4.

Счет в игре был открыт на 13-й минуте - гол в собственные ворота забил защитник "Динамо" Илья Забарный. На 32-й и 48-й минутах Гвидо Бургшталлер забил еще два мяча в ворота киевлян. На 80-й минуте игры Кристоф Кнасмюллер забил четвертый мяч, установив финальный счет на табло.

"Динамо" - "Рапид" Вена - 0:4

Голы: Забарный, 13 (аг), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюллер, 80

"Динамо" (первый тайм): Нещерет, Кендзера, Попов, Забарный, Вивчаренко, Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Ванат

"Динамо" (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75), Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Шепелев, Яцык, Андриевский, Диалло, Леднев, Ванат (Волошин, 60)

Обзор матча:

В рамках турецкого сбора киевляне проведут еще ряд других контрольных матчей:

"Марибор" (28 января)

"Аустрия Лустенау" (31 января)

"Лудогорец" (3 февраля)

"Шкендия" (6 февраля)

Напомним, команда Мирчи Луческу первую часть сезона УПЛ завершила на третьей позиции в турнирной таблице. "Бело-синие" заработали 30 очков за 15 матчей.

Свой следующий официальный матч "Динамо" сыграет в рамках чемпионата Украины против "Ингульцом". Базовый день тура - 4 марта.

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