Украинская ассоциация футбола попытается найти убедительные аргументы, чтобы отстоять свою позицию.

Украинская ассоциация футбола предоставила УЕФА аргументы, чтобы лозунг "Героям слава!" остался на форме сборной Украины на Евро-2020.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника в УАФ, сейчас продолжаются переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций, чтобы надпись "Героям слава!" осталась на экипировке нашей национальной команды.

Напомним, что УЕФА не против, чтобы карта Украины была с Крымом. Такое же решение по лозунгу "Слава Украине!". А вот лозунг "Героям слава!" необходимо убрать поскольку в сочетании с приветствием "Слава Украине!" оно якобы имеет политический характер и мотив.

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Артем Будрин