Украинская ассоциация футбола предоставила УЕФА аргументы, чтобы лозунг "Героям слава!" остался на форме сборной Украины на Евро-2020.
Об этом сообщает Tribuna.com.
По информации источника в УАФ, сейчас продолжаются переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций, чтобы надпись "Героям слава!" осталась на экипировке нашей национальной команды.
Напомним, что УЕФА не против, чтобы карта Украины была с Крымом. Такое же решение по лозунгу "Слава Украине!". А вот лозунг "Героям слава!" необходимо убрать поскольку в сочетании с приветствием "Слава Украине!" оно якобы имеет политический характер и мотив.
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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