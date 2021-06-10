Глава союза считает, что это "отнюдь не решение вопроса".

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что УАФ пытается убедить сообщество, что лозунг "Героям слава" не содержит политических мотивов.

Слова Колоскова приводит "Чемпионат".

"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе это минимальная уступка, на который пошел УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, из которого потом можно не выйти", - считает чиновник.

"При чем здесь вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Все четко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной. Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса", - добавил Колосков.

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Артем Будрин