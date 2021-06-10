Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, что УАФ пытается убедить сообщество, что лозунг "Героям слава" не содержит политических мотивов.
Слова Колоскова приводит "Чемпионат".
"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "Слава Украине" политический слоган, что "Героям слава". Убрать второе это минимальная уступка, на который пошел УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, из которого потом можно не выйти", - считает чиновник.
"При чем здесь вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, еще кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Все четко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной. Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса", - добавил Колосков.
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА сначала утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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