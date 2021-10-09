Евгений Левченко считает, что Украина сможет одержать победу.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился своим прогнозом на матч "желто-синих" против сборной Финляндии в рамках квалификации ЧМ-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

"Будет очень сложно, оба соперника демонстрируют вязкую игру, будут прессинговать. Мы все помним домашний матч против сборной Финляндии. Тем не менее, я с оптимизмом ожидаю ближайшего поединка в Хельсинки. Важно, чтобы наши футболисты вышли на эту встречу с верой в победу и все игровое время были сконцентрированы, поскольку поражение в Финляндии поставит крест на наших надеждах попасть на чемпионат мира", - сказал Левченко сайту zbirna.com.

Левченко считает, что отсутствие ряда травмированных игроков повлияет на качество игры сборной Украины: "Остается надеяться, что только на результате это не скажется".

Он также выразил мнение, что Украина должна сыграть с позиции силы:

"Мы должны контролировать мяч. Если мы дадим слабину, они нас задавят. Когда как не сейчас доказывать, что ничья в Киеве была недоразумением".

Также Левченко попытался спрогнозировать итоговый счет матча:

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"Что касается самого результата, то я поставлю на минимальную победу Украины - 1:0".

Финляндия - Украина: перед матчем

На этот момент сборные Украины и Финляндии набрали по 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.

Украинская сборная все 5 матчей этого отбора сыграла вничью.

Обслужит поединок испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Автор: Антон Дударь