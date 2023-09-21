Футболисты "Зриньски" совершили главную сенсацию первого тура Лиги конференций.

В четверг, 21 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором боснийский "Зриньски" принимал нидерландский "АЗ Алкмаар".

Игра проходила на стадионе "Pod Bijelim Brijegom" в городе Мостар и завершилась сенсационной победой местной команды.

В первом тайме футболисты нидерландского клуба отправили три мяча в ворота соперника и, казалось, сняли все вопросы о победителе в этом поединке.

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Однако во втором тайме произошло что-то фантастическое. "Зриньски", который считался андердогом до начала игры, сумел забить четыре мяча и вырвать победу в этой встрече. Два гола в составе боснийской команды забил Звонимир Кожуль, еще по одному мячу в активе Йосипа Чорлуки и Алдина Хрвановича.

"Зриньски" - "АЗ Алкмаар" - 4:3

Голы: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71

Обзор матча:

В другом матче этой группы также случилась сенсация. Польская "Легия" победила со счетом 3:2 английскую "Астон Виллу". Таким образом, после первого тура "Зриньски" и "Легия" неожиданно захватили лидерство в турнирной таблице группы Е.

Во втором туре группового раунда Лиги конференций "Зриньски" сыграет против "Астон Виллы", а "Легия" встретится с нидерландским "АЗ". Игры состоятся 5 октября.

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