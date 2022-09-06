8 сентября "Динамо" сыграет против "Фенербахче" в Стамбуле первый матч Лиги Европы.

В четверг, 8 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023.

В первом туре киевское "Динамо" на выезде сыграет против турецкого "Фенербахче".

Обслужит матч бригада арбитров по главе с венгром Тамашом Богнаром. Помогать Богнару на линиях будут соотечественники Балаж Бузаш и Петер Кобор, резервный арбитр - Адам Фаркаш.

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Киевский и стамбульский клуб уже пересекались в этом сезоне. "Динамо" выбило "Фенербахче" по сумме двух матчей. В первой игре команды разошлись миром (0:0), а в ответной игре в Стамбуле "бело-синие" одержали победу в овертайме (2:1).

И все же команде Мирчи Луческу не удалось пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. В плей-офф квалификации "Динамо" уступило португальской "Бенфике" (0:2, 0:3).

Фенербахче - Динамо: прогноз

Букмекеры уверены, что у хозяев поля гораздо больше шансов на успех. Победа "Фенербахче" оценивается коэффициентом 1,61, ничья – 4.20, а победа "Динамо" – 5.20.

В последних 3 домашних матчах футболисты "Фенербахче" забили 8 мячей. Такой результат команды говорит о том, что и эта встреча возможно закончится с высокой результативностью. Поставить на тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1,76.

Напомним, в группе с "Динамо" и "Фенербахче" также сыграют кипрский АЕК и французский "Ренн".

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