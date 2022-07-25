Победитель поединка в Стамбуле выйдет в следующий раунд Лиги чемпионов.

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" сыграет ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Игра пройдет на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии. Главный судья - Массимилиано Иррати, ассистенты рефери - Филиппо Мели, Доменико Рокка, четвертый арбитр - Джанлука Манганьелло.

Фенербахче - Динамо: прогноз букмекеров на ответный матч Лиги чемпионов

Первый поединок команд неделю назад завершился вничью 0:0. Следовательно, все будет решатся в Стамбуле. Напомним, в Лиге чемпионов больше не действует правило выездного гола, а значит, что "Динамо" нужно выигрывать на "Шюкрю Сараджоглу", чтобы выйти в следующий раунд. В случае ничьи с любым счетом команды будут ждать дополнительное время и серия пенальти.

"Динамо" подходит к ответному матчу в своем оптимальном на сегодня составе, без кадровых потерь. У "Фенербахче" не сможет принять участие в игре с украинским клубом ключевой игрок линии обороны Сердар Азиз. Насколько стамбульцам удастся компенсировать эту потерю покажет игра. Несмотря на кадровую потерю, "Фенербахче" все равно остается явным фаворитом противостояния с "Динамо".

Главное преимущество турецкого гранда - безумная поддержка родного стадиона. На своем поле турки играют довольно неплохо. У "Динамо" уже есть опыт игры на стадионе "Фенербахче". Киевляне ранее ни разу ранее не проигрывали в Стамбуле, но ни разу и не выигрывали. В предыдущих противостояниях с "Фенербахче" киевляне решали исход на своем поле.

Так, в сезоне 2006/07 "Динамо" выбило стамбульский клуб из третьего раунда отбора ЛЧ. "Бело-синие" выиграли первый матч в Киеве со счетом 3:1, а ответная игра в Стамбуле завершилась вничью - 2:2. Еще раз "Фенербахче" и "Динамо" пересекались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Игра на поле "Фенербахче" завершилась вничью 0:0, а в столице Украины киевский гранд выиграл со счетом 1:0.

Также "Фенербахче" и "Динамо" сыграли товарищеский матч в 2021 году. Эта встреча завершилась вничью 1:1.

Фенербахче - Динамо: трансляция

В прямом эфире в Украине матч будет доступен на телеканале Setanta Sports и OTT-сервисе setantasports.com. Начало встречи - в 20.00 по киевскому времени.

Кроме того, этот и другие матчи киевского "Динамо" в Лиге чемпионов можно посмотреть на Киевстар ТВ.

Промокод UNIANSPORTS предоставит бесплатный доступ на 7 дней к платформе "Киевстар ТВ". Активировать его очень просто: скачать приложение "Киевстар ТВ" по ссылке https://kyivstar.page.link/J46M. Зайти в приложение, ввести свой номер телефона и пароль, который придет в SMS. Перейти в раздел "Профиль", нажать "Ввод промокода" и ввести промокод UNIANSPORTS.

Напомним, победитель матча "Фенербахче" - "Динамо" выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

Вас также могут заинтересовать новости: