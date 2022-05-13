Подопечные Александра Петракова сыграют домашние игры против Армении и Ирландии в Польше.

В июне национальная сборная Украины по футболу должна сыграть два домашних матча Лиги наций. Соперниками команды Александра Петракова будут сборные Армении и Ирландии соответственно.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте сообщила, что оба матча пройдут в польском городе Лодзь на Муниципальном стадионе ЛСК. Эта арена вмещает 5700 зрителей.

Стоит отметить, что именно в Лодзе (правда, на другом стадионе) сборная Украины U-19 под руководством Александра Петракова победила юношескую сборную Южной Кореи со счетом 3:1 в финале чемпионата мира по футболу 2019 года.

Сборная Украины: матчи Лиги наций

Свой путь в новом сезоне Лиги наций сборная Украины начнет с выездного поединка против сборной Ирландии в Дублине. Игра пройдет на стадионе "Авива" 8 июня. Далее по расписанию у Украины два домашних матча против Армении и ответная игра с Ирландией.

После двух домашних противостояний Украину ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.

Победитель группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.

Напомним, 1 июня сборная Украины сыграет поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Сборная Украины под руководством Александра Петракова уже начала подготовку к июньским официальным матчам. Накануне, 11 мая, "сине-желтые" сыграли контрольный поединок против немецкой "Боруссии" Менхенгладбах. Игра завершилась триумфом украинцев.

Следующие свои игры сборная Украины сыграет 17 мая против итальянского клуба "Эмполи" и 18 мая против хорватской "Риеки".

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