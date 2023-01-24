Михаил Мудрик начал покорять АПЛ с первых игр.

В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу вингер сборной Украины Михаил Мудрик дебютировал в составе "Челси".

В своем первом поединке в АПЛ украинский вингер вышел со скамейки запасных на 55-й минуте игры. За отведенное ему время 22-летний футболист не только успел запомниться публике яркими действиями, но и установил новый рекорд лиги.

По информации Opta, Мудрик стал самым быстрым футболистом АПЛ в нынешнем сезоне. В одном из эпизодов поединка против "Ливерпуля" скорость украинца достигла 36,63 км/ч.

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Топ-5 самых быстрых игроков АПЛ в сезоне 2022/2023

Михаил Мудрик ("Челси") - 36,63 км/ч

Энтони Гордон ("Эвертон") - 36,61 км/ч

Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") - 36,53 км/ч

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 36,22 км/ч

Денис Закария ("Челси") - 36,09 км/ч

Поединок "Челси" и "Ливерпуля" закончился вничью со счетом 0:0.

За 20 сыгранных матчей "Челси" набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре английского первенства "синие" сыграют против "Фулхэма". Игра запланирована на 3 февраля.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" за рекордные для украинского футбола 100 миллионов евро. Украинец подписал контракт с "синими" до лета 2031 года.

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